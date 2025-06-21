أخبار الوادي الجديد: مصرع عامل سقطت على رأسه ماسورة.. واستقرار أسعار الخضروات والدواجن

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

مصرع عامل زراعى سقطت على رأسه ماسورة في الوادى الجديد

لقي عامل زراعى مصرعه بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وذلك بعد سقوط ماسورة على رأسه داخل احدى المزارع وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفي الفرافرة المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد حامد هاشم مدير امن الوادى الجديد بلاغ من ادارة النجدة يفيد مصرع شخص بعد ادعاء سقوط جسم صلب ( ماسوره) فوق رأسه بمنطقة مزرعة 10 بالفرافره حيث تبين مصرع محمد احمد محمد احمد 19 عام مقيم بمحافظة اسيوط وعلي الفور تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفرافرة وتم تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم كالتالي :

أسعار الخضروات

الطماطم: بين 10 و15 جنيهات للكيلو

البطاطس: من 9 إلى 12 جنيهات

الكوسة والخيار: تراوحت بين 10 و12 جنيهًا

البصل الأحمر: نحو 10 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة

البرتقال: من 20 إلى 22 جنيهًا

الموز: بين 30 و35 جنيهًا

الفراولة: من 30 إلي 40 جنيها للكيلو

التفاح: من 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو، وهو ما يُعد مرتفعًا مقارنة بباقي الأصناف.

العنب: من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو

وتُعد أسواق محافظة الوادي الجديد، من أبرز المنافذ التي يعتمد عليها المواطنون لتلبية احتياجاتهم اليومية من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، في ظل الطابع الزراعي الذي يميز المحافظة واعتمادها على الإنتاج المحلي.

وتسهم المبادرات الحكومية، كمبادرة "سوق اليوم الواحد" وجهود الوحدات المحلية، في توفير السلع بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع الأسعار.

ويرجع استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي الذي يغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق، مما يقلل الاعتماد على الشحن الخارجي.

وتشتهر المحافظة بزراعة محاصيل الخضر والفاكهة بجودة عالية، مستفيدة من المناخ الصحراوي المعتدل وشبكات الري المطورة، كما تسهم المبادرات الحكومية لدعم المزارعين وتسهيل التسويق الداخلي في تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

كما تحرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الأسواق بشكل يومي لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والزراعة، بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للتسوق.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من الإقبال المعتدل من المواطنين، خاصة بعد انتهاء الاعياد والمناسبات، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 90 و95 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 95 و99 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 175 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد أسواق محافظة الوادي الجديد من الأسواق التي تشهد حركة موسمية في بيع وشراء الدواجن، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، فإن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الدواجن بالإضافة إلي بعض أنواع اللحوم الطازجة.

وتعتمد المحافظة في جزء كبير من معروضها على الإنتاج المحلي من مزارع الدواجن، إلى جانب الكميات التي تصل من المحافظات المجاورة، وتُعد الأسعار المستقرة عاملًا مشجعًا للمواطنين على الشراء، في ظل التفاوت المستمر في أسعار السلع الغذائية الأخرى.

وتواصل محافظة الوادي الجديد طرح كميات إضافية من الدواجن والبيض عبر المنافذ التابعة لها لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية، وضمان توازن الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على المنافذ الحكومية والتنسيق مع التجار لضبط الأسعار، خاصة في السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض.