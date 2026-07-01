متحدث الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار واستعدادات صيف 2026 | فيديو

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود تنسيق مستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة القومية خلال صيف 2026.

وقال منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة تواصل التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تبلغ القدرات الحالية نحو 10 آلاف ميجاوات، مع إضافة مشروعات جديدة بقدرة 2200 ميجاوات، إلى جانب 1300 ميجاوات من أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويعزز كفاءتها.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير شبكة الكهرباء بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في الأحمال ورفع كفاءة التشغيل.

وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء، شدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن تطبيق زيادات جديدة، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا في حينه.