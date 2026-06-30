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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باستثمارات 1.3 مليار جنيه.. كهرباء شمال القاهرة تعتمد موازنة العام الجديد

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

اعتمدت الجمعية العامة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشروع موازنة العام المالي 2026/2027. 

استعرض المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بنود الموازنة التي  تتضمن تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 1.350 مليار جنيه بهدف تطوير شبكات توزيع الكهرباء ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأوضح أن الخطة تستهدف رفع الحمل الأقصى إلى 5388 ميجاوات بزيادة 226 ميجاوات وبمعدل نمو 3.9%، بما يعكس استعداد الشركة لاستيعاب الزيادة المستمرة في الأحمال والأنشطة التنموية داخل نطاق عملها.

وتستهدف الشركة توجيه نحو 1.068 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات التوسع والتجديد، بالإضافة إلى 282.200 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد، وذلك في إطار دعم قدرات الشبكة واستيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال.

وفي إطار جهود رفع كفاءة التشغيل، تستهدف الشركة خفض إجمالي نسبة الفقد إلى 15.3% مقارنة بالمستهدف المتوقع البالغ 16.5%، بعد أن سجل الفقد الفعلي 19.26% خلال عام 2024/2025، وذلك من خلال برنامج متكامل يشمل تطوير الشبكات، وإحلال المهمات المتهالكة، وتنفيذ خطط التوسعات، وتحقيق الاتزان في الأحمال، وتكثيف الصيانة الدورية، ومعايرة العدادات، والإسراع في تركيب العدادات الكودية والذكية، وتكثيف حملات الضبطية القضائية بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، إلى جانب تعزيز أعمال التفتيش الفني والتجاري والرقابة على منظومة القياس والتحصيل. 

وتعتمد الشركة في تمويل خطتها الاستثمارية على تمويل ذاتي بقيمة 1.072 مليار جنيه، إلى جانب قروض خارجية بقيمة 278.335 مليون جنيه،  لتنفيذ برنامج استثماري متكامل بقيمة 1.350 مليار جنيه، موزعاً بين 1.068 مليار جنيه لمشروعات التوسع والجديد، و282.2 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد.

وفي قطاع الموارد البشرية، تستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء زيادة عدد العاملين ليصل إلى 9571 عاملًا، بزيادة قدرها 84 عاملًا عن العدد المتوقع، فيما قدرت مخصصات الأجور خلال العام المالي الجديد بنحو 4.675 مليار جنيه.

كما تستهدف الشركة تدريب نحو 2469 متدربًا ضمن خطتها لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات التشغيل الحديثة وتطوير منظومة توزيع الكهرباء.

وفي إطار تعظيم موارد الشركة، تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 472 مليون جنيه من خلال قطاع الأعمال الخارجية، بما يسهم في دعم الإيرادات والاستفادة من الإمكانيات الفنية للشركة.

كما تواصل لجنة المراجعة بالشركة عقد اجتماعاتها الشهرية لمراجعة أعمال الشركة وتقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة، بما يعزز نظم الرقابة والضبط الداخلي ويدعم كفاءة الأداء.

وفي المجال التجاري، تستهدف الشركة بيع 23.009 مليار كيلووات ساعة بقيمة 50.186 مليار جنيه، مقابل شراء 27.165 مليار كيلووات ساعة بقيمة 57.380 مليار جنيه، كما تستهدف تحقيق تحصيل نقدي وما في حكمه بقيمة 53.313 مليار جنيه، بنسبة تحصيل تصل إلى 101.2%، مع خفض المتأخرات إلى 6.286 مليار جنيه، وزيادة قاعدة المشتركين لتصل إلى 5.941 مليون مشترك بنهاية العام المالي، بزيادة 273 ألف مشترك.

وعلى المستوى المالي، تستهدف الشركة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 65.673 مليار جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 65.495 مليار جنيه، بما يحقق فائضاً مالياً قدره 178.884 مليون جنيه، في مؤشر يعكس كفاءة الإدارة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على استدامة الأداء الاقتصادي للشركة.

كما تستهدف الشركة تعظيم مواردها من خلال تنفيذ أعمال لصالح الغير بقيمة 472 مليون جنيه عبر قطاع الأعمال الخارجية، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات الفنية والبشرية.

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الكهرباء شبكات توزيع الكهرباء

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