البحيرة للكهرباء تستهدف استثمارات بـ 1.5 مليار جنيه

ناقشت الجمعية العامة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الموازنة العامة للشركة، حيث تستهدف شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تنفيذ خطة استثمارية موسعة خلال العام المالي 2026/2027 بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.542 مليار جنيه، مقابل نحو 1.350 مليار جنيه متوقع تنفيذها خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة نمو تبلغ 14%، وذلك في إطار خطة الشركة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

تم استعراض مستهدفات الشركة خلال العام المالي الجديد وخططها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

وتتضمن الخطة الاستثمارية تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية، وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في الأحمال والاستهلاك، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التشغيل الآمن والاقتصادي للشبكة.

وتستهدف الشركة إنشاء مغذيات وتفريعات جديدة بطول 74 كيلومترًا من الموصلات الهوائية، بالإضافة إلى تنفيذ 150 كيلومترًا من الكابلات الأرضية جهد متوسط، إلى جانب إحلال وتجديد 303 كيلومترات من الخطوط الهوائية و29 كيلومترًا من الكابلات الأرضية.

كما تتضمن الخطة التوسع في إضافة محولات جديدة بمناطق تمركز الأحمال، من خلال تركيب 48 محولًا بإجمالي قدرات تصل إلى 12.7 ميجافولت أمبير، فضلًا عن تنفيذ برنامج لتدوير المحولات التي تجاوزت نسب التحميل المثلى، حيث تستهدف تركيب 86 محول توزيع جديد لرفع قدرات 260 محولًا.

وتشمل الأعمال المستهدفة أيضًا تطوير شبكات الجهد المنخفض من خلال إحلال الموصلات المتهالكة بطول 3193 كيلومترًا، وتغيير كابلات جهد منخفض بطول 30 كيلومترًا، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية وتحويلها إلى كابلات أرضية بإجمالي أطوال 5 كيلومترات وبتكلفة 20 مليون جنيه.