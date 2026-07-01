«الصحة»: تطوير شامل ومبادرات رئاسية حسّنت جودة الخدمات الطبية في مصر | فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن القطاع الصحي شهد تطويراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مبادرات “100 مليون صحة” كان لها دور كبير في تحسين الصحة العامة، من خلال تقديم الفحوصات والعلاج المجاني لملايين المواطنين، بما في ذلك القضاء على فيروس “سي”، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ودعم صحة المرأة.

وتابع أن الدولة تعمل على إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية الحرجة مثل جراحات القلب والأورام وزراعة الأعضاء، إلى جانب تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها خطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وضمان تغطية طبية متكاملة لجميع المواطنين بجودة أعلى وتقليل الأعباء المالية عليهم.