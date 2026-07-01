قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تكشف: تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لمالكيها.. واسترداد أصول بـ4.5 مليار جنيه
النيابة العامة: ارتفاع عائدات بيع المركبات المُصادرة بالمزادات إلى نحو 2.5 مليار جنيه
مباحثات «أمريكية - قطرية» حول إيران .. وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
«مبابي» يفك شفرة السويد ويمنح فرنسا التقدّم في الشوط الأول | صور
وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله
هشام العسكري يكشف أسباب موجات الحر في عدد من الدول الأوروبية | فيديو
المرافعة في محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. الأحد
إيران تفجّر مفاجأة بشأن مضيق هرمز : المرور المجاني للسفن لن يستمر سوى 60 يومًا
متحدث الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار واستعدادات صيف 2026 | فيديو
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يستدعي 3 لاعبين من نادي الإسماعيلي
وفاة والدة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي
«الصحة»: تطوير شامل ومبادرات رئاسية حسّنت جودة الخدمات الطبية في مصر | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة في محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. الأحد

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 5 يوليو 2026، مرافعة الدفاع في محاكمة 50 متهما بتهمة الانضمام لخلية الهيكل الإداري للإخوان في مدينة نصر، في القضية رقم 5264 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 352 لسنة 2023 حصر أمن دولة علي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1993 وحتي 20 مايو 2023، المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر مرافعة الدفاع خلية الهيكل الإداري إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

شادي زلطة

تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

ترشيحاتنا

الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي

معيط : التضخم أبرز ملاحظات بعثة صندوق النقد.. والقطاع الخاص يشهد تحسنًا في دوره بالاقتصاد

صورة أرشيفية

اكتشاف جناح «تيروصور».. أول بحث علمي بأيادي مصرية موثق في علم الحفريات الفقارية

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم التشكيك في أم كلثوم : خطة ممنهجة لضرب القوة الناعمة المصرية

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مع انتشار حبوب اللقاح.. طرق للتخلص من حساسية الأنف فورًا

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد