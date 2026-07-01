المرافعة في محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. الأحد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 5 يوليو 2026، مرافعة الدفاع في محاكمة 50 متهما بتهمة الانضمام لخلية الهيكل الإداري للإخوان في مدينة نصر، في القضية رقم 5264 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 352 لسنة 2023 حصر أمن دولة علي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1993 وحتي 20 مايو 2023، المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.