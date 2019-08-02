رسميا .. داني ألفيس ينضم لـ ساو باولو البرازيلي

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي التعاقد مع داني الفيس نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وانضم الفيس البالغ من العمر 36 عاما لمدة 3 سنوات حيث أعلن الفيس رحيله عن الفريق الفرنسي عقب قضائه لموسمين داخله.



وجاء انضمام الفيس للدوري البرازيلي كمفاجأة خاصة في ظل تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول قرب انتقاله للدوري الإنجليزي بنادي ارسنال او مانشستر سيتي.



وتوج الفيس بـ، لقب بطولة كوبا امريكا عقب فوز منتخب البرازيل أمام بيرو في المباراة النهائية وأقيمت البطولة في البرازيل.





