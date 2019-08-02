الأرض عطشانة.. البوار يهدد آلاف الأفدنة بقريتي حاجر بني سليمان وأبو القاسم ببني سويف..والفلاحون: الزرع بيموت وبيوتنا اتخربت.. فيديو وصور

فلاحو حاجر بني سليمان وأبو القاسم :

معاناة كبيرة تُهدد بتلف المحاصيل وبوار الأراضي

لا يجوز رى الأرض بمياه الصرف الصحي

نطالب النظر بعين الرأفة للفلاحين وأسرهم في القري المحرومة من المياه



مع بداية موسم الصيف أصبحت أزمة نقص مياه الرى بقري محافظة بنى سويف، تطفو على السطح ، مثلما يحدث كل عام خاصة في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف وقرية ابو القاسم التابعة لقرية الكوم الأحمر مركز بني سويف مما يهدد آلاف الأفدنة بالبوار، ويؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية ودخل الفلاحين والمزارعين، دون حلول من المسؤولين بالرى أو فى المحافظة، وتوجهوا إلى المسؤولين بمديرية الرى ببنى سويف للشكوى من عدم وصول المياه للأراضى، دون جدوى، ما يهدد آلاف الأفدنة بالبوار من أجود الأراضى الزراعية لعدم وصول مياه الري إليها.



""صدى البلد" انتقل إلى القرية والتقى بعض المزارعين المتضررين من عدم وصول مياه الري إلي الترع والمساقي.



قال جمال صابر مزارع من قرية حاجر بني سليمان ، إنه بسبب عدم ضخ المياه بترعة القرية التي تُغذي الأراضي الزراعية داخل القرية والقرى المجاورة، يواجه المزارعون معاناة كبيرة تُهدد بتلف محاصيلهم وبوار تلك الأراضي.



ويضيف جمال "الزرع بيموت، وبيوتنا اتخربت بسبب نقص المياه، وعدم وصول المياه للترع تسبب فى تلف الزرع"، مطالبة المسئولين بالتدخل والتحرك السريع خاصة وأن زراعة الأرض هي مصدر رزقهم الوحيد.



وتساءل مبارك محمد علي من قرية ابو القاسم ماذا نفعل ونحن نري الزرع يموت أمام اعيننا، فهو قوت حياتنا وقوت أبنائنا الذي نعيش عليه.. هل نروي الأرض بمياه الصرف الصحي..وندفن ضمائرنا.



وأضافت حسن عويس عبدالمطلب بيوتنا اتخربت وأصبح الفلاح لا يستطيع العيش بكرامة، فتارة يعاني من أمراض الماشية وتارة أخري يعاني من نقص مياه الري او عدم وصولها للترع من الأساس وغيرها من المعاناة التي تلاحق الفلاح الذي لا حول له ولا قوة الا بالله وناشدت المسؤولين عن الري وبالمحافظة بالنظر بعين الرأفة للفلاحين وأسرهم في القري المحرومة من المياه.

