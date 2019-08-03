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حوادث

ارتكبوا 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المتاجر والشركات بالقاهرة

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:49 م
سقوط عصابة سرقة المتاجر
سقوط عصابة سرقة المتاجر
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر والشركات.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة أكدت قيام "5 أشخاص سبق اتهام أحدهم فى قضيتين آخرهم قضية "سرقة متنوعة" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبي "كسر القفل- كسر الباب" تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة"، وبحوزتهم "2 فرد خرطوش- مقص حديدى- عتلة حديدية".

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، واعترفوا بارتكاب 14 حادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط "12 شاشة عرض تليفزيون – 7 أجهزة كمبيوتر "لاب توب – 11 جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" – 22 ذراعا لأجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" -4 ريموت كنترول" من متحصلات نشاطهم الإجرامي لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل للألعاب الإلكترونية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وكذا ضبط مبلغ مالى 330 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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