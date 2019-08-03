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محافظات

7 شوادر لبيع الأضاحي في شمال سيناء

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:20 م
شوادر بيع الأضاحي
شوادر بيع الأضاحي
ا ش ا
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء عن إقامة 7 شوادر لبيع الأضاحي بأسعار مناسبة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على توجيهات محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال عادل راجح وكيل مديرية التموين في شمال سيناء إن الشوادر ستقام في المناطق التالية: عاطف السادات، والعبور، والفواخرية، وأسيوط، وشارع البحر، والمساعيد، ووسط البلد.. فضلًا عن أسواق المحافظة وخاصة سوق الخميس بالعريش.

وأضاف أن أسعار الأضاحي هذا العام تقل بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% عن أسعار العام الماضى، مشيرًا إلى توافر اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التعاونية، حيث تتوفر اللحوم بسعر 85 جنيهًا للكيلو من الشركة المصرية للحوم والدواجن .
بدورها ، أعلنت أماني إسماعيل رسلان مدير إدارة التعاون الاستهلاكى فى مديرية التموين أنه من المقرر توفير احتياجات المواطنين والجمعيات من الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الاتفاق على توفير الاحتياجات عن طريق مركز البحوث الزراعية بالإسماعيلية من خرفان حية وزن من 45 – 55 كيلو جراما بسعر 60 جنيها للكيلو، وجاموس حى وزن من 450 – 550 كيلو جراما وبسعر 43 جنيهًا للكيلو.
وأضافت أنه تم بدء الحجز عن طريق الجمعيات الاستهلاكية نظير مقدم ألف جنيه لجدية الحجز، على أن يقوم مجلس إدارة الأسواق التعاونية باستلام الكمية من مركز البحوث بالإسماعيلية وتسليمها للجمعيات لتوزيعها على الحاجزين واستلام باقي المبلغ بحسب وزن الأضحية .

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