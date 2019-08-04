ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في عيد ميلاده.. تركي آل شيخ: بدأت من الصفر وأواجه تحديات مختلفة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:38 ص
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل شيخ
قسم الخارجي
هنأ نادي الميريا الإسباني المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد ميلاده، بعد ساعات من الإعلان عن شراء المسئول السعودي للنادي الإسباني.

وقال المستشار تركي آل شيخ في تغريدة على تويتر: "٣٧ سنة مرت.. استقبل الآن سنة جديدة تحديات مختلفة أعانني الله عليها".

وتابع تركي آل شيخ في تغريدة أخرى: "٣٧سنة مرت بديت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن إذا كان العمر يقاس بالتجارب والأحداث والتحديات والانتصار والهزيمة والنجاح والفشل فأعتقد أنني رأيت ما يفوق ما رأه شاب بـ ٣٧ في عمره".

واختتم تغريدته قائلا: "أتمنى أن القادم يكون أريح بالنسبة لي وأهدى وأستطيع التركيز في حياتي الخاصة وأحلامي".

فيما نشر الحساب الرسمي لنادي الميريا صورة المستشار تركي آل شيخ معلقا "عيد ميلاد سعيد معالي المستشار".

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف لـ صدى البلد مصير تطبيق VAR فى الدوري

الطب البيطري بأسوان تكشف حقيقة انتشار القرود في الشوارع

كيد الحموات.. سيدة ترتدى فستان عروس ابنها وتظهر بنفس تسريحة الشعر

حسم الأمر.. القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر يفجر مفاجأة حول صفقة القرن.. فيديو

شاهد.. ما قالته جماهير الأهلي عن السوبر الأفريقي ..ومن الفائز الزمالك أم الترجي

عضو الزمالك يكشف كواليس الخلاف بين أندية الدورى وعامر حسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام