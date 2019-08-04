في عيد ميلاده.. تركي آل شيخ: بدأت من الصفر وأواجه تحديات مختلفة

هنأ نادي الميريا الإسباني المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد ميلاده، بعد ساعات من الإعلان عن شراء المسئول السعودي للنادي الإسباني.



وقال المستشار تركي آل شيخ في تغريدة على تويتر: "٣٧ سنة مرت.. استقبل الآن سنة جديدة تحديات مختلفة أعانني الله عليها".



وتابع تركي آل شيخ في تغريدة أخرى: "٣٧سنة مرت بديت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن إذا كان العمر يقاس بالتجارب والأحداث والتحديات والانتصار والهزيمة والنجاح والفشل فأعتقد أنني رأيت ما يفوق ما رأه شاب بـ ٣٧ في عمره".



واختتم تغريدته قائلا: "أتمنى أن القادم يكون أريح بالنسبة لي وأهدى وأستطيع التركيز في حياتي الخاصة وأحلامي".



فيما نشر الحساب الرسمي لنادي الميريا صورة المستشار تركي آل شيخ معلقا "عيد ميلاد سعيد معالي المستشار".