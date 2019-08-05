مصطفى وزيري: نقل مقبرة توت عنخ أمون قرار صائب ليشاهدها السائحون بمتحف العاصمة الجديدة.. فيديو

كشف د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار كواليس وأسباب قرار نقل جدران مقبرة توت الأثرية من مكانها في سوهاج إلي القاهرة، حيث تقرر إعادة تركيبها وعرضها في متحف العاصمة الإدارية الجديدة.



وتابع د.مصطفي وزيري في لقاء لكاميرا موقع صدي البلد يوم الأحد علي هامش مؤتمر بدء ترميم تابوت توت عنخ أمون الذهبي:كلنا متيقنين من أنه لن يقوم زائر مصر ولا عربي ولا أجنبي بزيارة المقبرة في مكانها المعزول،وه مكان بعيد وليس علي خريطة السياحة حاليا ولن يكون مستقبلا كونه بعيد.



وقال د.مصطفي وزيري إنه كان قرار نقل المقبرة من القرارات الجرئية للجنة الدائمة للآثار المصرية،وذلك للحفاظ عليها من ركنها في مكان بعيد ومعزولة ومعرضة للتلف والسرقة،خاصة أن الكشف عنها تم أثناء محاولة بعض اللصوص سرقتها وحينها إكتشفنا أنها مقبرة رائعة.



وتابع د.مصطفي وزيري أنه بعد نقل جدران المقبرة سيتم عرضها في متحف العاصمة الإدارية الجديدة،وهو متحف سيكون قبلة لكبار شخصيات العالم والسائحين كذلك المقيمين هناك،وكل هؤلاء وملايين السائحين سيتمتعون بالمقبرة،ولذلك كان القرار صائبا بنقل جدران المقبرة من مكانها المعزول إلي العاصمة الإدارية.