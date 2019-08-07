شغل ونفاذ.. شيرين سيف تكشف مصير صديقتها بعد واقعة سرقة المجوهرات

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن صدور حكم ضد صديقاتها السابقة، التى قامت بسرقة مجواهرتها المقدرة بحوالى 5 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية.



وتابعت " شيرين سيف النصر" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان ، الحكم صدر على بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وقد نطق بالحكم أمس .



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزء من المسروقات.



تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر تفيد اكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



تبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث للقسم الجيزة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول.

