ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شغل ونفاذ.. شيرين سيف تكشف مصير صديقتها بعد واقعة سرقة المجوهرات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:27 م
النجمة شيرين سيف
النجمة شيرين سيف النصر
أحمد البهى
كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن صدور حكم ضد صديقاتها السابقة، التى قامت بسرقة مجواهرتها المقدرة بحوالى 5 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية.

وتابعت " شيرين سيف النصر" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان ، الحكم صدر على بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وقد نطق بالحكم أمس .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزء من المسروقات.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر تفيد اكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

تبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث للقسم الجيزة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر.. التحريات تكشف علاقة صديقتها بـ الجريمة

بتهمة سرقة مجوهراتها.. حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر

باعتها لجواهرجي.. أمن الجيزة يعيد باقي مجوهرات شيرين سيف النصر المسروقة

المتهمة صديقتها.. تكليف جديد من النيابة بخصوص سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها

شيرين سيف النصر تكشف تفاصيل سرقة مجوهرات بـ5 ملايين جنيه من داخل شقتها

ترشيحاتنا

هل تصح صلاة العيد فى المنزل ؟.. أمين الفتوى يجيب

فرنسا تتقدم على مصر 14 / 12 فى الشوط الأول بكأس العالم لشباب اليد.. فيديو

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي

الزمالك يقدم وعدا لـ طارق حامد.. تعرف عليه

بسبب إسرائيل.. دعوات لإلغاء حفلة جينفر لوبيز في العلمين

لعطل فني.. تأخر إقلاع رحلة الخطوط البريطانية من مطار القاهرة 5 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر هايش.. ميس حمدان بإطلالة جريئة تكشف عن المايوه..صور

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور