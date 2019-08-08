باكستان تغلق مجددا خط السكك الحديدية مع الهند

وكان تسيير القطار (سامجهوتا إكسبريس) يتم مرتين أسبوعيا بين مدينتي "لاهور" الباكستانية و"عطاري" الهندية.





قرر وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، اليوم، الخميس، إغلاق خط السكك الحديدية الرابط بين باكستان والهند للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، وذلك في ظل التوترات بين البلدين في أعقاب إعلان الهند إلغاء "الوضع الخاص" الممنوح لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم تعليق العمل بالخط الواصل بين البلدين - قطار "سامجهوتا إكسبريس" - في وقت سابق هذا العام؛ جراء التوترات العسكرية التي وقعت بين الجانبين.وأعلنت الهند إلغاء المادة 370 من دستورها، والتي تنص على منح "وضع خاص" لإقليم كشمير وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.