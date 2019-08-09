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السويس تستعد لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
حسن غنيمة
عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الصحية وقيادات المديرية لمناقشة الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

استعرض الاجتماع تحديد آليات العمل الخاصة بالتجهيز والتحضير لتطبيق منظومة التأمين الصحي ، حيث تم التأكيد علي تحضير قاعدة بيانات دقيقة وتشمل عدد المنشآت الطبية الموجودة بكل إدارة ووحداتها الصحية والمستشفيات والقوى البشرية الفعلية والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءتها الفنية الفعلية إضافة إلى البِنية التحتية للبدء في تجهيزها وفق المعايير المعتمدة.

كما تناول الاجتماع البرنامج الإلكتروني المخصص لحصر كل البيانات المتعلقة بالمنشآت الصحية، حيث تم شرح طريقة إدخال البيانات به، والمتضمنة كافة المعلومات والأرقام المطلوبة والخدمات الطبية التي تقدمها حاليًا وكذلك الصور الحديثة التي توضح الحالة الفنية لجميع المنشآت، بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك بمختلف المستشفيات وربطها بديوان عام الوزارة عن طريق مركز المعلومات بالمديرية ، هذا و تم توزيع نماذج التسجيل في البرنامج الإلكتروني الجديد علي الحاضرين. 

وشدد دكتور محمد يوسف على الدقة الشديدة في تسجيل البيانات مع التأكيد بتحريك فرق من المديرية للمرور علي مختلف المنشآت الطبية لمطابقة تلك البيانات ، حرصًا علي انضباطها لتسهيل عملية تجهيز المنشآت. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير التأمين الصحي الشامل في هذا الشأن.

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