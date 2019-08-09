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فن

أوس أوس يكشف عن موعد عرض الموسم الأخير من مسرح مصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:48 م
صدى البلد
منار نور
اعلن الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر عن موعد بدء الموسم الأخير من مسرح مصر.

وكتب "أوس أوس" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام "بسم الله نبدأ الموسم الجديد والاخير لمسرح مصر 😍 مستنينكوا أول يوم عيدالأضحىي علي مسرح فندق جراند نايل تاور ... كل سنه وانتوا طيبين يا مصريييين ".

أسس الفنان الكبير أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة (إم بي سي مصر)، ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالا كبيرا.

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