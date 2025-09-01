ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح

يرغب عدد كبير من المصلين في معرفة تفسير قول الله تعالى "قرآن الفجر كان مشهودا"، وفي إطار دورها في نشر وتيسير الأحكام الشريعة الناس أجابت دار الإفتاء عن تساؤل ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟ وهو ما نكتشفه في السطور التالية.

ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟

من جانبه، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً».

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في إجابته عن تساؤل ما المقصود بقرآن الفجر؟، عبر فيديو منشور على صفحة دار بقناتها على منصة يوتيوب، أن قرآن الفجر هنا يعني صلاة الفجر، حيث إن المقصود بـ«مشهودة» أن الملائكة تشهدها، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.

فضل صلاة الفجر

1. من فضل صلاة الفجر في وقتها أنها تجلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، قال : وكان صخر تاجرا فكان يبعث في تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله».

2. تطرح البركة في الرزق.

3. طيب النفس وصفائها.

4. حصد الحسنات صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

5. الحفظ في ذمة الله، فهو ضمان الله -سبحانه وتعالى- وأمانه وعهده، وليس لأحد أن يتعرض للمصلي بسوء.

6. شهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلى الفجر لله عز وجل.

7. دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر.

8. أجر قيام الليل فصلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة.

9. دخول الجنة لمن يصلي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (من صلى البردين دخل الجنة).

10. أجر حجة وعمرة .

11. صلاة الفجر تجعل الإنسان فى ذمه لله طوال اليوم.

12. رؤية الله سبحانه وتعالى فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانة عظيمة؛ فهي من أهم الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، ف صلاة الفجر تظهر قرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهض من نومه في وقت الفجر «وهو وقت يكون الناس فيه نياما»، فيقوم ويتوضأ ويخرج في هذا الوقت في ظلمة الليل متجاوزا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليطيع الله تعالى، وليقوم بما أمره به رب العزة تبارك وتعالى من صلاة الفجر .

13. هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها؛ وذلك لعظم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ».

14. صلاة الفجر في جماعة أنها النور التام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة».

