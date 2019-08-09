كوكاكولا راحة 4 أيام بسبب العيد

قرر ممدوح عبد الحى، المدير الفنى لـ كوكاكولا، منح لاعبى الفريق الأول راحة لمدة 4 أيام بسبب عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل.



كان الفريق، خاض حتى الآن ثلاث مباريات ودية منذ بداية الإعداد للموسم الجديد والتي انطلقت 20 يوليو الماضى، فاز الفريق على ايرو سبورت بأربعة أهداف نظيفة وعلى حلوان العام بستة أهداف مقابل هدف وأخيرا على إحدى الشركات بثلاثة أهداف.



وأضاف ممدوح عبد الحى أن فترة الإعداد تسير بشكل متميز نحو الأفضل، مؤكدا أن الهدف من البداية الأولى لفترة الإعداد هو زيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى وذلك فى المباريات الودية الاولى.



وأشار عبد الحي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المباريات الودية القوية مع أندية الممتاز والممتاز بحيث سيلعب الفريق مع الإسماعيلى 20 أغسطس المقبل وبعدها مع الداخلية.



وتابع المدير الفنى أن مجلس إدارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى إسماعيل يحرص دائما على متابعة كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق ويوفر الدعم اللازم من أجل الوقوف خلف الفريق خلال فترة الإعداد.