فودة يهنئ قيادات وضباط وجنود معسكر قوات الأمن بطور سيناء بعيد الأضحى المبارك

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبرفقته اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء بزيارة الى معسكر قوات الامن بطور سيناء وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
واشاد بدورهم وتضحياتهم الكبيرة فى حفظ الامن والامان بالمحافظة وتناول معهم طعام الإفطار، كما قام المحافظ بزيارة للواء 313 بطور سيناء حيث كان فى استقبالة العميد احمد شبانه وعدد من قيادات اللواء.
وأثنى المحافظ على الدور الهام والكبير للقوات المسلحة واشاد ببطولاتهم كما اشاد بالتعاون بين قيادات القوات المسلحة والشرطة مما لة ابلغ الاثر فى القضاء على كل من تسول لة نفسة بالاضرار بأمن الوطن كما هنأ الجميع بعيد الاضحى المبارك حضر اللقاء لفيف من القيادات الامنية والشرطية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.