فودة يهنئ قيادات وضباط وجنود معسكر قوات الأمن بطور سيناء بعيد الأضحى المبارك

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبرفقته اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء بزيارة الى معسكر قوات الامن بطور سيناء وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.





واشاد بدورهم وتضحياتهم الكبيرة فى حفظ الامن والامان بالمحافظة وتناول معهم طعام الإفطار، كما قام المحافظ بزيارة للواء 313 بطور سيناء حيث كان فى استقبالة العميد احمد شبانه وعدد من قيادات اللواء.



