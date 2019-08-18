ننشر سيناريو لجنة التخطيط بـ الاهلى للخروج بفريق الكرة من النفق المظلم

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل سيناريو لجنة تخطيط الكرة بالنادي الاهلى للخروج بالفريق الأول من النفق المظلم عقب توديع بطولة كأس مصر والهزيمة الرابعة على التوالي من بيراميدز والثالثة بمسماه الجديد.



وقالت المصادر إن لجنة التخطيط سوف تجتمع اليوم لبحث الأزمة ودارسة كل شئ وكل الخيارات مطروحة بالنسبة لهم.



وأضافت المصادر أن لجنة التخطيط استقرت وبشكل نهائي على رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني، وكلفت شخصا مقربا منه بالتفاوض معه للتوصل إلى صيغة تناسب جميع الأطراف في الشرط الجزائي بتعاقده.



ويحق للمدير الفني الحصول على شهرين من راتبه حال فسخ التعاقد من جانب الأهلى بإجمالي ١٨٠ ألف دولار بجانب ٨٠ ألف دولار للثنائي المساعد له سباستيان واليخاندرو.



وأوضحت المصادر أن إدارة النادي سوف توفر جزءا من الشرط الجزائي من خارج القلعة الحمراء على أن تتحمل خزينة الاهلى المبلغ المتبقي، وأن كانت بعض المؤشرات، تؤكد أن المدرب سوف يوافق على حصوله علي نصف المبلغ بسبب سوء المستوى الفني للفريق.



وشددت المصادر على أن محمد يوسف المدرب العام هو الأقرب لإدارة تدريبات الفريق في الأيام المقبلة وخاصة مواجهة اطلع بره بإياب دور الـ 64 لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل إذا ما تم توجيه الشكر للمدرب قبلها.



وأوضحت أن لجنة التخطيط لديها بالفعل دراسة وافية لبعض المدربين الأجانب وتم مناقشة كل الأمور في أوقات سابقة والخطة البديلة جاهزة للتنفيذ.