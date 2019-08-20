ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن.. خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. شذى حسون تكشف تفاصيل وعكتها الصحية.. عمرو دياب يتصدر تويتر بعد طرح يوم تلات

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:00 ص
أحمد البهى
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

كارول سماحة تعلن مفاجأة للجمهور في حفل السعودية
نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة لها من كواليس تحضيرها الى حفلتها الجديدة فى السعودية ، والمقرر موعدها غداً .
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

شذى حسون تكشف عن تطورات حالتها الصحية
كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على إنستجرام، عن تعرضها لوعكة صحية.
وعلقت شذى حسون،: "أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن".
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

الحب خدعة تتجاوز المليون مشاهدة
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال اغنيتها الجديدة " الحب خدعة"، والتى قدمتها باللون الخليجى.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور
أحيا الفنان خالد سليم، حفلًا غنائيًا في مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.
وقدم الفنان خالد سليم مجموعة من أشهر أغانيه الجديدة، والقديمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

#يوم_تلات يشعل تويتر بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة
تصدر هاشتاج #يوم_تلات موقع تويتر بعد ساعات قليلة من طرح الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة بنفس العنوان "يوم تلات" من البوم "انا غير" المقرر طرحه قريبا بالأسواق.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفنانون والمنتخب.. أحمد عز يوجه رسالة لـ عمرو وردة والجماهير المصرية.. أنغام تدعم بلدها بـ 11 فى الملعب.. ومحمد رمضان يطلق أغنية أفريقيا

نشرة الفن.. العسيلي فى مرمى النيران.. الجمهور يرفض اعتذاره وحلمي بكر يفتح النار عليه.. وفاة الابنة الصغرى للفنان الراحل حسن عابدين

اخبار الفن.. انتقادات لـ شيرين رضا بسبب الأضحية.. ورومانسية ريهام حجاج مع زوجها

اخبار الفن.. ريهام سعيد في ورطة لهذا السبب.. رقصة هيفاء وهبي.. محمد رمضان سلطان في أحدث أغانيه

نشرة الفن والفنانين| حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2 وعبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مآته"

ترشيحاتنا

انهيار المبيعات كلمة السر.. خليها تصدي: هذه أسباب إلغاء أكبر معرض للسيارات.. فيديو

معتزل حديثا.. سعفان الصغير يكشف موقفه من تدريب عصام الحضري لحراس المنتخب

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور

شاهد.. أصعب تحدي مهارات كرة القدم بين صالح جمعة وعبد الله جمعة على الهواء

الكويت تكشف الحجم الحقيقي للعمالة المصرية وعدد أفراد الجالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها