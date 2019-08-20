اخبار الفن.. خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. شذى حسون تكشف تفاصيل وعكتها الصحية.. عمرو دياب يتصدر تويتر بعد طرح يوم تلات

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
كارول سماحة تعلن مفاجأة للجمهور في حفل السعودية
نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة لها من كواليس تحضيرها الى حفلتها الجديدة فى السعودية ، والمقرر موعدها غداً .
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شذى حسون تكشف عن تطورات حالتها الصحية
كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على إنستجرام، عن تعرضها لوعكة صحية.
وعلقت شذى حسون،: "أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن".
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الحب خدعة تتجاوز المليون مشاهدة
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال اغنيتها الجديدة " الحب خدعة"، والتى قدمتها باللون الخليجى.
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خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور
أحيا الفنان خالد سليم، حفلًا غنائيًا في مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.
وقدم الفنان خالد سليم مجموعة من أشهر أغانيه الجديدة، والقديمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
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#يوم_تلات يشعل تويتر بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة
تصدر هاشتاج #يوم_تلات موقع تويتر بعد ساعات قليلة من طرح الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة بنفس العنوان "يوم تلات" من البوم "انا غير" المقرر طرحه قريبا بالأسواق.
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كارول سماحة تعلن مفاجأة للجمهور في حفل السعودية
نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة لها من كواليس تحضيرها الى حفلتها الجديدة فى السعودية ، والمقرر موعدها غداً .
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
شذى حسون تكشف عن تطورات حالتها الصحية
كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على إنستجرام، عن تعرضها لوعكة صحية.
وعلقت شذى حسون،: "أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن".
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الحب خدعة تتجاوز المليون مشاهدة
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال اغنيتها الجديدة " الحب خدعة"، والتى قدمتها باللون الخليجى.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور
أحيا الفنان خالد سليم، حفلًا غنائيًا في مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.
وقدم الفنان خالد سليم مجموعة من أشهر أغانيه الجديدة، والقديمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
#يوم_تلات يشعل تويتر بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة
تصدر هاشتاج #يوم_تلات موقع تويتر بعد ساعات قليلة من طرح الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة بنفس العنوان "يوم تلات" من البوم "انا غير" المقرر طرحه قريبا بالأسواق.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا