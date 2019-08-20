ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة يوم تلات.. محمود كهربا يروج لها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:37 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
شروق حمدى
نشر محمود كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، والزمالك السابق، عبر story حسابه على "انستجرام"، صورة، وهو يستمع لأغنيه "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، والتي تم طرحها منذ ساعات.

وطرح الشاعر تامر حسين، أغنية الهضبة عمرو دياب "يوم تلات" عبر حسابه على "انستجرام"، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى.

أغنية "يوم تلات"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع اسامة الهندي.

كلمات الأغنية:
"يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني.. شكلها مؤامرة.. أعشق السمراء.. ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء.. الحياة حلوة.. ويا أُم روح حلوة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طرح ألبوم عمرو دياب أنا غير.. أحمد فلوكس يوجه رسالة للهضبة

مدرب الزمالك السابق يدفع بـ كهربا 90 دقيقة في أول مشاركة بقميص أفيش

بتي شيرت ديسبورتيفو أفيش.. أحدث ظهور لـ كهربا.. شاهد

بعد إعلانه طرح أحدث أغنية يوم تلات عمرو دياب يتصدر تويتر

#يوم_تلات يشعل تويتر بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالة راندا البحيري الجريئة بتوقيع مصممة الأزياء مى علام

هاشتاج #جهاز_فني_كامل_يا_خطيب يشعل تويتر

محمد صبحي: نسيت أي خلاف بيني وبين الإسماعيلي.. وأتشرف بالعودة.. فيديو

بالتنورة والطبل البلدي.. جماهير حاشدة تستعد لاستقبال منتخب اليد في مطار القاهرة.. شاهد

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور

محمد صلاح يتحدث عن المرأة.. ويرد على اتهامه بالنفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها