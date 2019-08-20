بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة يوم تلات.. محمود كهربا يروج لها

نشر محمود كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، والزمالك السابق، عبر story حسابه على "انستجرام"، صورة، وهو يستمع لأغنيه "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، والتي تم طرحها منذ ساعات.



وطرح الشاعر تامر حسين، أغنية الهضبة عمرو دياب "يوم تلات" عبر حسابه على "انستجرام"، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى.



أغنية "يوم تلات"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع اسامة الهندي.



كلمات الأغنية:

"يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني.. شكلها مؤامرة.. أعشق السمراء.. ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء.. الحياة حلوة.. ويا أُم روح حلوة".

