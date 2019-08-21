تركى ال الشيخ يعلن مفاجأة جديدة لـ الجمهور السعودي

نشر المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تدوينة عبر "تويتر" يعلن فيها مفاجأة جديدة للشعب السعودى، وهى الاستعدادات لموسم الرياض.





وقال تركى ال شيخ: "مستعدون لموسم الرياض، أنا جالس في اجتماع أضع اللمسات الأخيرة مع زملائي وأخواني في هيئة الترفيه وأبهرني تفاعل شركات وتجار وشباب وشابات الوطن، أوعدكم أن أذكركم واحد واحد وأوعدكم بالمذهل!".



