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فن

بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:23 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تتجول أمام ڤيلاتها.

وظهرت إيمان العاصي بصورة مثيرة مرتدية كت أسود وشورت قصير جدا واعتمدت على وضع ميكب اب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.

وعلقت على الصورة قائلة "خليك مخلص".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "اول مرة اشوف واحدة لبسه قصير أوي كده" و "كنت بحبك وبحترمك لكن للاسف".

وكانت الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.
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