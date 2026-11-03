المؤبد لمسؤولي جمعية زراعية لتلاعبهم في صرف الأسمدة المدعمة

تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من كشف تلاعب مسؤولي جمعية زراعية تعاونية بإحدى محافظات الجمهورية في المستندات والمقررات الخاصة بصرف الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، وصرفها لمستفيدين تم إلغاء حيازاتهم الزراعية، بغرض بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على فارق السعر.



جهود هيئة الرقابة الإدارية

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لكافة صور التلاعب التي تستهدف الإضرار بمنظومات الخدمات المقدمة للمواطنين.

المؤبد والعزل من الوظيفة للمتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة ورد المبالغ المستولي عليها وتغريمهم مبلغ مساوي.



استغلال الوظيفة العامة

تأتى هذه الجهود في إطار التزام هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة.