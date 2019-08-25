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الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 25-8-2019.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:33 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد
مي محمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد ، 25 - 8 - 2019 .

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد ، 25 -8-2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر:

الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الكوسة: 9 جنيهات
الفاصوليا: 35 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين : 8 جنيهات
المانجو: 10 جنيهات

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