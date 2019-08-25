الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 25-8-2019.. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد ، 25 - 8 - 2019 .
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد ، 25 -8-2019.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الكوسة: 9 جنيهات
الفاصوليا: 35 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين : 8 جنيهات
المانجو: 10 جنيهات
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد ، 25 -8-2019.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الكوسة: 9 جنيهات
الفاصوليا: 35 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين : 8 جنيهات
المانجو: 10 جنيهات