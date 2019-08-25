الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 25-8-2019.. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد ، 25 - 8 - 2019 .



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد ، 25 -8-2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر:



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 5.5 جنيه

البصل: 3.5 جنيه

الخيار: 3.5 جنيه

الجزر: 5 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الكوسة: 9 جنيهات

الفاصوليا: 35 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:



البطيخ: 15 جنيهًا

الجوافة: 6 جنيهات

التين : 8 جنيهات

المانجو: 10 جنيهات