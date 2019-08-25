ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفريقي خطير.. حاول تهريب 60 كيلو مخدرات في أغرب مكان بجسمه

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:39 ص
الشرطة أوقعت بالمهرب
الشرطة أوقعت بالمهرب
أ ش أ
اعتقلت السلطات التايلاندية مواطنا كينيا بعدما استوقفته في مطار بانكوك أثناء محاولته تهريب ما يزيد على 60 عبوة من الكوكايين في معدته.

وقالت السلطات إن جلين شيباسيلو أوكو /43 عاما/ كان في رحلة إلى مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، حيث تم اعتقاله بعدما أظهرت الصور بأشعة اكس عشرات العبوات المملوءة بالكوكايين.

وذكر مكتب مجلس مكافحة المخدرات في بيان: "ابتلع الكوكايين الذي يبلغ وزنه 2ر1 كيلوجرام في 68 عبوة".

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت، أنه ألقى القبض على أوكو مع مواطن نيجيري قالت الشرطة إنه استأجر المواطن الكيني لتهريب المخدرات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغرب طرق لتهريب المخدرات في العالم.. أبرزها حفاظات الأطفال والشعر المستعار

ترشيحاتنا

أشعر بالوحدة.. شاب مصري يحتضن بنات أمريكا في الشوارع.. شاهد ردود الأفعال

عروس أصيبت بالسرطان قبل 3 أشهر من زفافها.. فحدثت المعجزة

منصب جديد لثروت سويلم .. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو بعد وفاته.. فيديو

في شهر واحد.. طريقة منزلية لتنعيم الشعر الجاف

بصحبة مجموعة من الفنانين.. شريف رمزى: شكرا على اللمة الجميلة

الإفتاء: نهى رسول الله عن معاملة الآباء لأبنائهم بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية