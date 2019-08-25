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إحالة 45 من العاملين بوحدة طب الأسرة بالهجارسة في الشرقية للتحقيق.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بوحدة طب الأسرة بالهجارسة التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر و البالغ عددهم 45 ما بين ( طبيب - صيدلي – ممرض – فني ) إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها محافظ الشرقية صباح اليوم حيث تواجد المحافظ بمقر وحدة طب الأسرة .

حيث تلاحظ للمحافظ عدم تواجد 45 من العاملين بالوحدة ليأمر بإحالة الواقعة للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ إنه من حق المواطن أن يجد خدمة صحية وطبية لائقة وأن يجد من يقدم له هذه الخدمة .

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتفعيل دور لجان المتابعة بكافة الإدارات الصحية للمرور على وحدات طب الأسرة و المستشفيات للتأكد من انتظام العاملين بمقر عملهم وتأدية الخدمة الصحية و العلاجية للمرضى على الوجه الأكمل.

تجول المحافظ داخل أقسام الوحدة مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى .

أوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم .
إحالة 45 من العاملين بوحدة طب الأسرة بالهجارسة في الشرقية للتحقيق.. صور
إحالة 45 من العاملين بوحدة طب الأسرة بالهجارسة في الشرقية للتحقيق.. صور
إحالة 45 من العاملين بوحدة طب الأسرة بالهجارسة في الشرقية للتحقيق.. صور

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