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الجيش السوري يدمر تحصينات للإرهابيين في إدلب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:05 م
الجيش السورى
الجيش السورى
أ ش أ
استهدفت وحدات من الجيش السوري بعدة رمايات نارية تحصينات وتحركات إرهابيي فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" في معرة النعمان ومحيطها، في إطار عملياتها العسكرية ضد مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجيش نفذ سلسلة رمايات نارية مدفعية وصاروخية ضد مواقع ومقرات لإرهابيي فتح الشام في كل من معرة النعمان والتح وتلمنس ومعرشورين وجرجناز والدير الشرقي بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن تدمير عدة تحصينات للإرهابيين وإيقاع قتلى في صفوفهم وتدمير عدة آليات ثقيلة.

وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة أمس الأول على بلدات اللطامنة وكفر زيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي، وذلك بعد إحكام السيطرة على خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي والقضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها.

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