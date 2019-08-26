إحالة رئيس مدينة الفيوم و6 من مساعديه للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم و6 مسئولين آخرين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2015 حتى 16 أغسطس 2017.



وكشفت التحقيقات أن "ن. م" موظفة حسابات بإدارة مساكن مركز ومدينة الفيوم لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأخير "ش.ص" سكرتير الوحدة المحلية جهة عملها في سداد المبالغ المالية المستحقة عليه عن السكن الإداري المخصص له، وأهمل "م.ف" مدير إدارة المساكن بمدينة الفيوم الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها.



وتقاعس السائق "ع.ع" عن إيواء السيارة رقم 2758 ف ب أ محافظة الفيوم بالجراج المخصص لها لمدة 50 يومًا بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، وخرج بالسيارة ولم يعد بها إلى الجراج إلا بعد ثلاثة أيام.



وجاء بأوراق القضية أن "ش.ص" سكرتير عام الوحدة المحلية استخدم السيارة المشار اليها منفردًا لمدة 5 سنوات ولم يوقع على أوامر التشغيل، بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، ولم يتخذ إجراءات إيواء السيارة بالجراج المخصص لها.



وتبين أن المحال أصدر تعليماته للسائق بإيواء السيارة خارج الجراج المخصص لها، وتأخر في سداد القيمة الإيجارية الشهرية المستحقة عليه عن تخصيص الشقة كسكن إداري له في المواعيد المقررة لذلك بالمخالفة للتعليمات.



وتقاعس "ر. ف" مسئول التشغيل بالحملة الميكانيكية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما نسب لسكرتير الوحدة المحلية، ولم يتخذ "ح.ع"، مدير الحملة الميكانيكية الإجراءات اللازمة حيال ذات الوقائع، وسمح "ا. ا"، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للسكرتير العام باستخدام السيارة منفردًا بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.