تحقيقات في غرق طفل ببالوعة أمام نادي الطالبية..صور

تجري نيابة الطالبية والعمرانية تحقيقات موسعة في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية مساء أمس.



واستمعت النيابة لأقوال والدي الطفل اللذين اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما.



وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفي لتحديد أسباب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا علي الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، انتقلت علي الفور قوات الامن الي مسرح الواقعة وتبين انه أثناء سير طفل علي بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.



تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٦ سنوات إلي المستشفي وحاول الأطباء إنقاذه إلا انه فارق الحياة.



تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.