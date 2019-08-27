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فن

ابنة هيفاء وهبي فى أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:34 م
زينب فياض
زينب فياض
محمد بدران
نشرت، زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت زينب فياض خلال الصورة بإطلالة انيقة بالأبيض والأسود.

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.
ابنة هيفاء وهبي فى أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. شاهد

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