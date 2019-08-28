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السيسي: نقدر دعم تيكاد لـ خطتنا الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 في أفريقيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:05 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نقدر دعم تيكاد لـ خطة الاتحاد الافريقي الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 في كافة أرجاء أفريقيا، حسبما أفادت " إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لقمة التيكاد باليابان:" إن دعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقيا يتسق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا، وأفريقيا ملتزمة بالعمل على حماية كوكبنا وفقا اتفاق باريس للمناخ".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة والتى بدات اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد التى تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.

يذكر أن قمة تيكاد 7 تعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان فى أفريقيا حيث تعد فرصة لتحقيق التطلعات التنمية لإفريقيا خاصة وأن مصر تعد بوابة التنمية نحو القارة السمراء.

وتمتع مصر واليابان بعلاقة صداقة طويلة تمتد لأكثر من 150 عامًا، تجعل اليابان محورا دائما للعلاقات الثنائية التي وصفت بـ «المتانة» وقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع الصداقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى جانب الاتساق والتفاهم فى الرؤى السياسية حول كافة القضايا.

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