قرعة نارية تنظر محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام بإمارة موناكو الفرنسية.



وجاءت الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا كالتالي:



المستوى الأول:



ليفربول (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) - تشيلسي ( حامل لقب الدوري الأوروبي) - مانشستر سيتي الإنجليزي - برشلونة الإسباني - بايرن ميونيخ الألماني - يوفنتوس الإيطالي- بايرن ميونيخ الألماني - سان بطرسبورج الروسي.



المستوى الثاني:



ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإسباني - بروسيا دورتموند الألماني - توتنهام الإنجليزي - نابولي الإيطالي - أياكس أمستردام الهولندي - بنفيكا البرتغالي - شاختار الأوكراني.



المستوى الثالث: ليون الفرنسي - ريد سالزبورج النمساوي - بايرن ليفركوزن الألماني - أولمبياكوس اليوناني - فالنسيا الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي - كلوب بروج البلجيكي - دينامو زغرب الكرواتي.



المستوى الرابع:



دينامو لوكاموتيف الروسي - جينت البلجيكي - جالاتا سراي التركي - لايبزيج الألماني- النجم الأحمر الصربي - ليل الفرنسي- أتالانتا الإيطالي- سلافيا براج.



وقد تضع قرعة دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في مجموعة نارية مكونة من، ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وجالاتا سراي التركي.



وقد يقع الريدز أيضا في مجموعة تضم أتلتيكو مدريد الإسباني وفالنسيا الإسباني ولايبزيج الألماني.