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طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:16 م
طريقة عمل الفراخ
طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى
اسماء محمد
يتم عمل الفراخ فى الفرن بعدة طرق مختلفة نظرا لأنها من أشهى الأكلات التى يقبل على تناولها الجميع وسعره يعتبر محدودا مقارنة بأصناف اللحوم الأخرى،  كما أن الفراخ فى الفرن من أشهر الأكلات التى تقدم فى المناسبات والعزائم.

ويعد الشيف شربينى من أشهر الشيفات المتمزين فى إعداد الأطباق الشعبية لذا نقدم لكم طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعدة وصفات متنوعة.

طريقة عمل فراخ فى الفرن للشيف شربينى
مقادير فراخ فى الفرن :
دجاج قوانص
كبدة
زبيب
فريك
بصل
ثوم
كزبرة خضراء
زعتر
مرقة بهارات
جوزة الطيب
ملح – فلفل
قرفة زبدة

طريقة عمل فراخ فى الفرن :
* في حلة على النار ضعي ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم اضيفي الكبدة
* في طاسة على النار ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم ثم اضيفي الفريك المنقوع في الماء
* اضيفي قليل من الماء وغطيها واتركيها
* ضيفي التوابل والبهارات
* في طاسة اخرى ضعي زبده مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القووانص بعد تصفيتها من الماء واضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل
* ضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم جيدا
* تبلي الدجاج بالملح وافصلي جلدها عن لحمها ثم احشيها بالخليط وتبليها وضعيها في صينية فرن فوق شرائح من البصل وادخليها فرن ساخن حتى تنضج

طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربينى
مقادير فراخ مشوى فى الفرن
فراخ منزوعة العضم
طماطم
بطاطس
بصل
كرفس
جزر
ثوم
كزبرة خضراء
فلفل ألوان
دبس رمان
زيت
ملح – فلفل

طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن :
* استخدمي الدجاجة بعد نزع عضمها
* تبلي الدجاج بخليط البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل المفروم جيدا
* ضعيها على شواية ساخنة مدهونة بالزيت
* قشري البطاطس وقطعيها إلى حلقات وكذلك الجزر والكرفس
* تبلي الخضروات ببقية تتبلية الدجاج إضيفي الي الخضروات بعض شرائح البصل وشرائح الفلفل الألوان
* ضعي الخضروات في طاجن للفرن وضعي فوقها الدجاجة نصف المشوية اضيفي اليها دبس الرمان وأدخليها فرن ساخن مدة 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة

طريقة عمل صينية فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربينى
مقادير صينية فراخ مشوية فى الفرن :
فراخ
بصل
بطاطس
جنزبيل
زعتر طازج
زبادي
مستردة
ثوم
ثوم بودرة
بصل بودرة
خل
زيت زيتون
كركم
ملح فلفل

طريقة عمل صينية فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربينى :
* اخلطي الزعتر مع الثوم المفروم وعليها التوابل جميعها والملح والفلفل
* افرمي الثوم واخلطيه مع المستردة والزبادي وملح وفلفل ونفس التوابل
* قطعي البطاطس شرائح
* رشي زيت في صينية الفرن ورصي عليها شرائح البطاطس
* احشي الدجاجة بخليط البصل واغلقيها وتبليها من الخارج بخليط الثوم افتحي الدجاجة بسكين حامية لتأخذ من التتبيلة
* ضعي بقية التتبيلة على البطاطس في الصينية
* ضعي الدجاجة على شرائح البطاطس وادخليها فرن ساخن حتى تنضج .
مقادير صينية بطاطس بالفراخ :
بطاطس
فراخ
جزر
بصل
ثوم
كرفس
كرات
ملح
فلفل أسود
بهارات
كمون
جنزبيل
حبهان
ورق لورا
مستكة
مرقة دجاج
زبدة

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ فى الفرن :
* يفرم البصل و الجزر و الكرفس فى الكبة مع الثوم
* يضاف ملح وفلفل و توابل مشكلة مع الكمون ثم يضاف الطماطم و يفرموا مرة اخرى
* يتبل الدجاج بالخليط ثم تحشى به من الداخل ثم تشوح الدجاج فى الزبدة حتى تحمر
* تقطع البطاطس حلقات و تحمر نصف تحميرة فى الزيت
* يشوح البصل شرائح مع زبدة مكان الدجاجه بعد ان تحمر و ترفع فى صينية الفرن مع ملح وفلفل وزعتر وحبهان ولورى ومستكه وزعتر مع كمون وبهارات ومكعب مرقة
* يفرم باقى الكرفس والجزر والكرات والثوم مع جنزبيل وفلفل حار ويشوح مع الخليط السابق

طريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن للشيف شربينى طريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن للشيف شربينى
طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى
طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربينى طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربينى
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ فى الفرن للشيف شربينى طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ فى الفرن للشيف شربينى

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