اخبار الحوادث.. رمال طهما تبتلع شابا ينقب عن الآثار.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
مجهزتش الأكل فمزق بطنها.. خالد حاول يقتل زوجته منى بـ 4 طعنات في الشرقية
في اخبار الحوادث أن حالة من الحزن يعيشها اهالي كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية عقب قيام زوج بطعن زوجته عدة طعنات بالبطن والصدر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب عدم تجهيزها الطعام له فيما تم ضبط المتهم ونقل الزوجة الي مستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.. للمزيد اضغط هنا
العثور على جثة عامل وبجواره سرنجة هيروين بمنزله ببني سويف
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه أمرت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الجمعة، بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة عاطل عُثر عليه متوفى داخل منزله في قرية الشيخ علي ببياض العرب مركز بني سويف، حيث عُثر بجواره على سرنجة مستخدمة، ورجحت والدته وزوجها وفاته نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين، حيث أنه مُدمن له.. للمزيد اضغط هنا
القبض على عاطل بحوزته 18 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن وحدة مباحث مركز شبين الكوم ألقت القبض على عاطل وبحوزته 18 قطعة حشيش وسلاح ناري فرد خرطوش و7 طلقات من ذات العيار وتم تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد اضغط هنا
مصرع طفلين غرقا بنهر النيل فى كفر شكر
لقى طفلان مصرعهما أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل فى كفر شكر لعدم إجادتهما السباحة، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك بـ اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
إصابة 3 أشخاص وضبط 6 في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف
وفي اخبار الحوادث أنه ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم 6 أشخاص في فض مشاجرة بين طرفين، بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف ما أسفر عن إصابة 3 منهم.. للمزيد اضغط هنا
الجبل الملعون .. رمال طهما تبتلع شابا ينقب عن الآثار ..صور
وسط الرمال والصحراء الشاسعة، وبعد مرور أكثر من شهر على قتل الطفلة أميرة. أ. لـ مهند. أ سائق ميكروباص حاول اغتصابها، يشهد جبل طهما بالعياط جريمة أخرى عندما قرر شاب السعي وراء الثراء السريع فاختار طريق التنقيب عن الآثار ووضع الخطة لتنفيذ غرضه، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه أصيب 8 أشخاص بإصابات منوعة اثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 135 طريق مطروح سيوة.. للمزيد اضغط هنا
مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور
ثلاثة أشهر من البحث والتحرى من قبل الأهالى و أجهزة الأمن، عن ربة منزل يشهد لها الجميع بالأخلاق الفاضلة و معها طفل جيرانها الذى تربى على يديها لعدم إنجابها أطفالًا"حتى كادت القضية أن تحفظ وتقيد ضد مجهول، بعدما فشلت كافة الجهود فى الوصول إلى خيط قوى يكشف ملابسات الجريمة التى حدثت يوم 27 من شهر رمضان الماضى، وذلك بـ اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
مجهزتش الأكل فمزق بطنها.. خالد حاول يقتل زوجته منى بـ 4 طعنات في الشرقية
في اخبار الحوادث أن حالة من الحزن يعيشها اهالي كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية عقب قيام زوج بطعن زوجته عدة طعنات بالبطن والصدر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب عدم تجهيزها الطعام له فيما تم ضبط المتهم ونقل الزوجة الي مستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.. للمزيد اضغط هنا
العثور على جثة عامل وبجواره سرنجة هيروين بمنزله ببني سويف
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه أمرت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الجمعة، بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة عاطل عُثر عليه متوفى داخل منزله في قرية الشيخ علي ببياض العرب مركز بني سويف، حيث عُثر بجواره على سرنجة مستخدمة، ورجحت والدته وزوجها وفاته نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين، حيث أنه مُدمن له.. للمزيد اضغط هنا
القبض على عاطل بحوزته 18 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن وحدة مباحث مركز شبين الكوم ألقت القبض على عاطل وبحوزته 18 قطعة حشيش وسلاح ناري فرد خرطوش و7 طلقات من ذات العيار وتم تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد اضغط هنا
مصرع طفلين غرقا بنهر النيل فى كفر شكر
لقى طفلان مصرعهما أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل فى كفر شكر لعدم إجادتهما السباحة، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك بـ اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
إصابة 3 أشخاص وضبط 6 في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف
وفي اخبار الحوادث أنه ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم 6 أشخاص في فض مشاجرة بين طرفين، بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف ما أسفر عن إصابة 3 منهم.. للمزيد اضغط هنا
الجبل الملعون .. رمال طهما تبتلع شابا ينقب عن الآثار ..صور
وسط الرمال والصحراء الشاسعة، وبعد مرور أكثر من شهر على قتل الطفلة أميرة. أ. لـ مهند. أ سائق ميكروباص حاول اغتصابها، يشهد جبل طهما بالعياط جريمة أخرى عندما قرر شاب السعي وراء الثراء السريع فاختار طريق التنقيب عن الآثار ووضع الخطة لتنفيذ غرضه، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه أصيب 8 أشخاص بإصابات منوعة اثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 135 طريق مطروح سيوة.. للمزيد اضغط هنا
مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور
ثلاثة أشهر من البحث والتحرى من قبل الأهالى و أجهزة الأمن، عن ربة منزل يشهد لها الجميع بالأخلاق الفاضلة و معها طفل جيرانها الذى تربى على يديها لعدم إنجابها أطفالًا"حتى كادت القضية أن تحفظ وتقيد ضد مجهول، بعدما فشلت كافة الجهود فى الوصول إلى خيط قوى يكشف ملابسات الجريمة التى حدثت يوم 27 من شهر رمضان الماضى، وذلك بـ اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا