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إعصار دوريان يبلع الدرجة الرابعة شديدة الخطورة

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:31 ص
سرعة الرياح وصلت
سرعة الرياح وصلت إلى 215 كيلومترا في الساعة
أحمد قاسم
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم السبت، إن الإعصار دوريان أصبح الآن إعصارا من الفئة الرابعة شديدة الخطورة ، حيث وصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 215 كيلومترا في الساعة.

وفي تحديثه لأخبار الإعصار قال المركز :"إن إعصار دوريان يشكل تهديدا كبيرا لولاية فلوريدا وشمال غرب جزر البهاما".

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال انها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو الفين من عناصره في حالة تأهب كما سيضع ألفين آخرين اليوم السبت.

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