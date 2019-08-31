نزيف الاسفلت.. قتيل و11 مصابا في ثلاث حوادث بالمحافظات

شهدت الطرق والمحاور بالمحافظات 3 حوادث سير راح ضحيتها شخص وأصيب 11 آخرون خلال الساعات الماضية.



أصيب 6 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور، وما بعد الارتجاج إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون العلمين الصحراوى عند الكيلو 35، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى لتلقى العلاج اللازم.



تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق العلمين الصحراوى عند الكيلو 35 بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكى قيادة "مصطفى زهدى محمد 44 سنة، مقيم بالقاهرة بسبب السرعة الزائدة.



أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات وإصابة زوجتة، وجودى مصطفى زهدى 13 سنة القاهرة باشتباه كسر بالفخذ اليسرى وكدمات بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وابتسام ابراهيم عبد الرحمن 39 سنة القاهرة بكدمة شديدة بالظهر وسحجات أسفل العين اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، ونوران مصطفى زهدى 18 سنة القاهرة بجرح قطعى بالساعد الأيسر واشتباة كسر بالساعد الايسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومايا مصطفى زهدى 4 سنوات القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجوى عبد السميع سلطان 47 سنة القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين للمستشفى المركز بوادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما لقي شاب مصرعه صباح اليوم السبت في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفرافرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقله الي مستشفى الفرافرة المركزي.



تلقي اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بمصرع رامي فتحي سليمان 26 سنة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو منقار الداخلة.



وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.



وأصيب 5 أشخاص اليوم السبت فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا أمام قرية القضابى التابعة لمركز الفشن.



واستقبل مستشفى الفشن عمر جمال محمد 35سنة تاجر مصاب اشتباه كسر بالساق الايمن و محمد على بكرى 25 سنة مقيم قرية اقفهص مصاب جرح قطعى بالساعد الايسر.



كما استقبل مستشفى الفشن اسلام على بكرى 12 سنة مقيم قرية اقفهص مصاب اشتباه كسر بالساعد و علاء محمد بكرى 27 سنة مقيم مدينة الفشن مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى و محمد ناصر فاروق 29 سنة مقيم مدينة الفشن مصاب كسر مضاعف بالساق اليمنى.