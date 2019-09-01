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فن

فستان مفتوح.. أروى جودة تبهر متابعيها في رأس سدر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
اروي جوده
اروي جوده
مصطفى كرم
نشرت أروى جودة مجموعة من الفيديوهات لها عبر موقع الصور إنستجرام خلال تواجدها بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

واستخدمت أروى جوده تقنية تصوير الضوء المتحرك ليظهر الضوء خلفها بشكل التنورة.

وظهرت أروى بإطلالة جريئة بارتدائها فستان أسود مفتوح من الأسفل، ولم تتكلف بوضع الإكسسوارات المكلفة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أروى جودة في إطلالتها على البساطة والرقي والعفوية، وابتعدت عن وضع الماكياج واكتفت بظهورها ببشرتها الطبيعية.

يشار إلى أن أروى جودة حصلت في عامي 2004 و2005 على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا.


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