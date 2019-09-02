أهلي ٢٠٠١ يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.



تغيب أحمد نبيل “كوكا” عن المباراة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام الزمالك، ليبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عاصم سليم .



الدفاع: عمر حجاج – هاني عمرو – محمد المغربي – محمد أشرف .



الوسط: طه محمود – يوسف عتمان – شادي رضوان – حمادة الفيل – عمر رزق .



الهجوم: محمد ياسر.



وفي الشوط الثاني شارك أحمد سيد عبد النبي بدلًا من عمر حجاج، ومحمود صابر بدلًا من طه محمود الذي تعرض لإصابة عضلية خرج على إثرها من المباراة، ويوسف الشوه بدلًا من شادي رضوان.



تقدم الاتحاد مبكرًا، ونجح الأهلي بعدها في تسجيل ثلاثيته عن طريق حمادة الفيل في الدقيقة ١١ ومحمد ياسر في الدقيقة ٣٤ وعمر رزق في الدقيقة ٨٧ من عمر المباراة.



بهذا الفوز عوَّض الأهلي هزيمته أمام الزمالك في اللقاء السابق، ليرفع رصيده إلى ٦ نقاط من الفوز على سموحة ١ – صفر في الجولة الأولى وهزيمته أمام الزمالك، ثم فوزه اليوم على الاتحاد السكندري ٣ – ١.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق.