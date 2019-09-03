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رياضة

المصري البورسعيدي يكشف قيمة انتقال إسلام عيسي لصفوف بيراميدز

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
اسلام عيسى
اسلام عيسى
ياسمين تيسير
كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، ورئيس لجنة التعاقدات بالنادي، عن تفاصيل صفقة رحيل إسلام عيسى نجم الفريق لـ بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد محمد الخولي في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" أن الصفقة تمت بقيمة 40 مليون جنيه مصري بالإضافة لـ 20% من قيمة صفقة رحيل اللاعب عن بيراميدز لأي ناد آخر.

وأضاف محمد الخولي أن الصفقة أنعشت خزينة النادي خاصة وأن النادي كان بحاجة لبعض الموارد المالية خلال الفترة الحالية.

وتابع أن الشركة الراعية للنادي "برزينتيشتن" لم تدفع قيمة العقد حتى الآن ويبلغ 20 مليون جنيه عن الموسم الماضي و10 ملايين جنيه عن الموسم الحالي.

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