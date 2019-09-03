تفاصيل حوار محمد صلاح مع ساديو ماني بعد أزمة مباراة بيرنلي

كشفت صحيفة "ديلي" إكسبريس" البريطانية، تفاصيل حوار النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع زميله السنغالي ساديو ماني، عقب مباراة بيرنلي، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.



وأثارت لقطة عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزميله ساديو ماني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، جدلا واسعا، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما من قبل مدافعي بيرنلي، وفرصته في التسجيل كانت أكبر.



وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لفريق ليفربول عقب استبداله في الدقيقة 85، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب المدير الفني للريدز استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.



وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الأمور كانت هادئه تماما بين صلاح وماني بعد نهاية المباراة، وتبادلا الحديث مع بعضهما بشكل ودي، ولم يتطرقا للحديث عن أزمة تمرير الكرة".



وأضافت الصحيفة، أن انفعال ماني كان لحظيا، بسبب عدم تمرير صلاح الكرة له، لكن الأمور عادت طبيعية عقب انتهاء اللقاء".



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.