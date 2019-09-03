لأول مرة منذ 3 مواسم.. الدوري السعودي بدون لاعبين مصريين

يشهد الدوري السعودي للمرة الأولى منذ ثلاثة مواسم عدم تواجد أي لاعب مصري داخل صفوف الأندية السعودية.



على عكس الدوري السعودي لموسم 2018، الذي شهد مع بدايته تواجد 5 لاعبين مصريين في أندية سعودية مختلفة.



فبدأ محمد عواد ضمن قائمة حراس مرمى نادي الوحدة، ومحمد عطوة ضمن صفوف نادي الرائد، و حسين السيد مع الاتفاق، بينما تواجد الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد مع أهلي جدة.



يذكر أن العديد من المصريين تألقوا في الدوري السعودي من قبل، ومنهم، عصام الحضري مع التعاون، وأحمد الشيخ مع الاتفاق، و مؤمن زكريا مع أهلي جدة، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" مع الرائد.



ويعد حسين السيد ومحمد عبد الشافي آخر الراحلين عن الدوري السعودي مع نهاية موسمه الماضي.



وأغلق الميركاتو بالدوري السعودي السبت الماضي، وتستعد الفرق السعودية الآن لبدء الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.