أمن القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وتضبط الجناة في 24 ساعة

حققت أجهزة البحث الجنائى بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة جهودا كبيرة فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة خلال 24 ساعة.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين قيام (4 أشخاص "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب (كسر القفل) وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط 3 من المتهمين حال استقلالهم سيارة ملاكى "مستأجرة".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (6) حوادث سرقة متاجر بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية "تاجر – وآخر صاحب محل خردة"، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها، "جار ضبط المتهم الهارب".



كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط (عاطلين " لهما معلومات جنائية") وذلك حال استقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وسحبها بمساعدة آخر مستخدمًا سيارة أجرة "ميكروباص"، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم.



فيما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بحيازة سيارة ملاكى وفك لوحاتها المعدنية فى محاولة لإخفاء معالمها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها "مبلغ بسرقتها"، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بذات العنوان) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها بذات الأسلوب.



كما تم بإرشاده ضبط المتهم الثانى، وبحوزته (سيارة ملاكى) مبلغ بسرقتها، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.