The Lion King يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات لعام 2019

حقق فيلم The Lion King في نسخته الـ live action أن يحقق إيرادات وصلت إلى مليار و564 مليون دولار حول العالم، ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة الأعلي إيرادات في عام 2019 بالولايات المتحدة.





يأتي فيلم The Lion King في نسخته الـ live action ، في المركز الثاني بعد Avengers: Endgame الذي احتل المركز الأول.



