أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 6 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 6-5-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 47.9 جنيه، والبيع 48 جنيه.



اليورو شراء 51.3728 جنيه، والبيع 51.8976 جنيه.



الجنيه الإسترليني شراء 59.9804 جنيه، والبيع 60.6384 جنيه.



الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.0223 جنيه، والبيع 35.2656 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 6.8877 جنيه، والبيع 6.9577 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 4.3529 جنيه، والبيع 4.4418 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.4053 جنيه، والبيع 4.4711 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 52.5969 جنيه، والبيع 53.286 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 31.1484 جنيه، والبيع 31.606 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.4368 جنيه، والبيع 31.9008 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 6 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 6-5-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 154.966 جنيه و 156.2856 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 12.7665 جنيه و 12.7983 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.0518 جنيه و 13.0687 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 125.7449 جنيه و 127.3176 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 123.1837 جنيه و 124.685 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.1574 جنيه و 13.1651 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 67.0634 جنيه و 67.7966 جنيه للبيع.