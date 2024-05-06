أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 6 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 6-5-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 47.9 جنيه، والبيع 48 جنيه.
اليورو شراء 51.3728 جنيه، والبيع 51.8976 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 59.9804 جنيه، والبيع 60.6384 جنيه.
الدولار الكندي شراء 35.0223 جنيه، والبيع 35.2656 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 6.8877 جنيه، والبيع 6.9577 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 4.3529 جنيه، والبيع 4.4418 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 4.4053 جنيه، والبيع 4.4711 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 52.5969 جنيه، والبيع 53.286 جنيه.
الين اليابانى شراء 31.1484 جنيه، والبيع 31.606 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 31.4368 جنيه، والبيع 31.9008 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 6 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 6-5-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 154.966 جنيه و 156.2856 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 12.7665 جنيه و 12.7983 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 13.0518 جنيه و 13.0687 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 125.7449 جنيه و 127.3176 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 123.1837 جنيه و 124.685 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 12.1574 جنيه و 13.1651 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 67.0634 جنيه و 67.7966 جنيه للبيع.