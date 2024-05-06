عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 6 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

 

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 6-5-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار مستقر .. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

العملات الأجنبية تعاود الارتفاع بختام تعاملات الأسبوع .. تفاصيل

العملات الأجنبية في البنك الأهلي


الدولار الأمريكي شراء 47.9 جنيه، والبيع 48 جنيه.


اليورو شراء 51.3728 جنيه، والبيع 51.8976 جنيه.


الجنيه الإسترليني شراء 59.9804 جنيه، والبيع 60.6384 جنيه.


الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.0223 جنيه، والبيع 35.2656 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 6.8877 جنيه، والبيع 6.9577 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم


الكرون النرويجي شراء 4.3529 جنيه، والبيع 4.4418 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.4053 جنيه، والبيع 4.4711 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 52.5969 جنيه، والبيع 53.286 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 31.1484 جنيه، والبيع 31.606 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.4368 جنيه، والبيع 31.9008 جنيه.


أسعار صرف العملات العربية
 

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين  6 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 6-5-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم
 

سجّل الدينار الكويتي للشراء 154.966 جنيه و 156.2856 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 12.7665 جنيه و 12.7983 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.0518 جنيه و 13.0687 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 125.7449 جنيه و 127.3176 جنيه للبيع.

 

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 123.1837 جنيه و 124.685 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.1574 جنيه و 13.1651  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 67.0634 جنيه و 67.7966  جنيه للبيع.

أسعار الدولار أسعار الدولار والعملات أسعار صرف العملات الأجنبية البنك الأهلى المصرى الجنيه الاسترليني الدينار الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملية رفح

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

دعاء اليوم 27 شوال.. 13 كلمة تنجيك من أشد كرب بفرج عاجل

ترشيحاتنا

احتفالات شم النسيم.. وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لغلق معبر رفح البري

هل شم النسيم للمسيحيين فقط والاحتفال به حرام شرعا؟.. ثوابه جزيل فاغتنمه

بكاء هستيري لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا حدث في حفل الكويت؟

بيان عاجل من الأونرا بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فياجرا طبيعية في أكلات شم النسيم

قصير جدا.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ