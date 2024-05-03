العملات الأجنبية تعاود الارتفاع بختام تعاملات الأسبوع .. تفاصيل

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع، مقارنة بالمستهل، حيث سجل الدولار الأمريكي وزيادة بقيمة 22 قرشا في البنك المركزي.

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 مايو 2024 ختام تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الجمعة

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ليسجل 47.90 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع مقابل 47.82 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 18 قرش.

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوم عند 51.13 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 59.79 جنيه للشراء و 60.21 جنيه للبيع بزيادة 25 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 52.21 جنيه للشراء 52.74 جنيه للبيع مقابل 52.56 جنيه الخميس الماضي بزيادة 18 قرش.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

وارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.14 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.77 جنيه للشراء و 60.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.21 جنيه للشراء 52.74 جنيه للبيع مقابل 52.56 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 18 قروش.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

ارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.80 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع مقابل 47.80 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 22 قرشا.

صعد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.24 جنيه للشراء و 51.40 جنيه للبيع مرتفعا 27 قرشا.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم اليوم 59.90 جنيه للشراء و 60,09 جنيه للبيع بزيادة 37 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.51 جنيه للشراء 52.69 جنيه للبيع بزيادة 40 قرشا.