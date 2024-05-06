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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الرئة بـ3 ملايين|مافيا تجارة الأعضاء البشرية تستغل قهوجي سرقة الأطفال

طفل شبرا مع القاتل
طفل شبرا مع القاتل

تستمر النيابة العامة في تقديم التحقيقات بشأن الجريمة المروعة التي هزت شبرا الخيمة، حيث قام "طفل شبرا الخيمة" بإنهاء حياته بطريقة مأساوية، بعدما استدرجه قهوجي إلى شقة مستأجرة ونزع أعضاءه البشرية وقام بتصوير الجريمة بوحشية. يتضمن هذا التقرير تفاصيل الحادثة المروعة ودور كل من المشتبه بهم في هذه القضية.

الأدوار المختلفة للمشتبه بهم

طارق "قهوجي" - المتهم الرئيسي

المشتبه به الرئيسي في هذه القضية هو طارق، المعروف بلقب "قهوجي". وفقًا للتحقيقات، قام بقتل الطفل ونزع أعضاءه بسبب مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه. يواجه طارق اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول طارق "اعترف بأنه باع كليته بطريقة رسمية منذ فترة، إذ توجه إلى الشهر العقاري لإثبات ذلك وحرر محضر إثبات حالة بقسم الشرطة، ودلّه أحد الأشخاص يُدعى محمد، المتهم الخامس على المشتري للكلية، ولما قبض أموالا اشترى بها أثاثا جديدا لشقته ثم ضاق به الحال وباعه، ولاسيما بعدما تشاجر مع خالد، صاحب المقهى محل عمله، وطرده من المكان"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

 

علي الدين - المحرض

علي الدين يعتبر محرضًا على الجريمة، حيث قام بتحريض طارق على ارتكاب الفعل البشع. كان يتواصل معه عبر الهاتف المحمول، حيث حدد له تسعيرة كل عضو بملايين الجنيهات، فعلى سبيل المثال قال له إن الأمعاء ثمنها 2.5 مليون جنيه، والرئة بـ 3 ملايين جنيه.

والد طارق - صاحب الهاتف المحمول

والد طارق يواجه اتهامات بالمساعدة غير المباشرة في الجريمة، حيث كان يقدم الدعم اللوجستي لابنه عبر توفير خط الهاتف المحمول الذي كان يستخدمه في التواصل مع علي الدين.

المتهم الرابع - ديليفري

دور المتهم الرابع كان توفير الأدوية والعقاقير التي استخدمها طارق في ارتكاب الجريمة. لم يكن المتهم الرابع على علم بنية استخدام هذه العقاقير في أغراض جنائية.

المتهم الخامس - سمسار أعضاء بشرية

تم استدعاء المتهم الخامس للمساعدة في عملية بيع إحدى الكليتين بطريقة قانونية. لم يكن على علم بنية طارق في استخدام أعضاء بشرية بطرق غير قانونية.

تفاصيل الجريمة

بحسب التحقيقات، قام طارق بعملية قتل بشعة، حيث استدرج الطفل إلى الشقة المستأجرة وأدخله في حالة من الغيبوبة باستخدام الأدوية التي قدمها المتهم الرابع. بعد ذلك، قام بنزع أعضاء الجسم وقام بتصوير الجريمة بشكل وحشي.

محاولات الفرار والكشف

عقب ارتكاب الجريمة، حاول طارق الفرار والاختباء، ولكن تم القبض عليه بعد العثور على الجثة في الشقة. تم التحقيق في الفيديوهات التي كان يروجها علي الدين على "الدارك ويب"، وذلك للتأكد مما إذا كانت مصورة في القاهرة أم لا.

 

تظل هذه القضية تحت المجهر، حيث يسعى القضاء لتقديم العدالة ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة المروعة. يبقى السؤال حول مدى تواطؤ المشتبه بهم الآخرين في هذه القضية قائمًا.

الجريمة طفل شقة أعضاءه البشرية الفرار تصوير الجريمة

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