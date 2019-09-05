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لتعزيز السعادة.. فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب يدرسون إلغاء زر الـ لايك

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:57 م
صدى البلد
كريم جمال
تدرس منصة فيسبوك الأشهر فى عالم التواصل الاجتماعى، وأيضًا إنستجرام المملوكة لها إلغاء زر اللايكات الشهير، وذلك من أجل رفع مستويات السعادة بين المستخدمين.

والهدف من إزالة زر اللايك هو الحفاظ على الاحترام المتبادل بين الراود، بدلًا من التسابق على الحصول على أكبر عدد ممكن من اللايكات، والتى قد تؤدى أحيانًا لتدنى المناخ العام على المنصة الشهيرة.

ومازال الموضوع قيد الاختبار حتى الآن ولكن من المتوقع تدشينه قريبًا، خاصةً بعد انضمام جوجل للقائمة، ويصبح الثلاثى الأشهر على أعتاب عصر جديد من عالم السوشيال ميديا.

وقال المتحدث الرسمي باسم فيسبوك فى حوار لصحيفة Business Insider إنه سيتم اختيار عينة عشوائية من بين المستخدمين، من أجل تجربة رد فعلهم عن قرب قبل طرح الميزة رسميًا.

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