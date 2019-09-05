مسرحية انتحار معلن في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

يستعد المخرج مازن الغرباوي للمشاركة في الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي بمسرحية "انتحار معلن" في اول مشاركة رسمية لها بعد عرضها الناجح علي مسرح الحمرا بتونس ، حيث من المقرر عرض العمل ضمن ايام المهرجان يومي 13 ، 14 سبتمبر الجاري علي مسرح الغد في السابعة مساء.



تدور احداث العمل حول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf ، بكل ما عاشته في حياتها من مآسي، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية ، حيث تعرضت فرجينيا للعديد من المواقف الحياتية الصعبة كفقدانها كل من تحبهم أمها وأختها وأخيها ووالدها.



وتعرضها لعنصرية ذكورية جعلتها تكره الرجال، باستثناء زوجها الذي أحبته وأحبها حتى أنها لم تكن تستطيع الانتحار دون أن تعترف له بحبها وتقديرها لما فعله معها من معروف.



"انتحار معلن" مونودراما من تأليف الدكتور سامي الجمعان من السعودية و بطولة مني التلمودي من تونس ، و اخراج مازن الغرباوي من مصر .