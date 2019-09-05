ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرحية انتحار معلن في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:02 م
مسرحية انتحار معلن
مسرحية "انتحار معلن"
محمد نبيـل
يستعد المخرج مازن الغرباوي للمشاركة في الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي بمسرحية "انتحار معلن" في اول مشاركة رسمية لها بعد عرضها الناجح علي مسرح الحمرا بتونس ، حيث من المقرر عرض العمل ضمن ايام المهرجان يومي 13 ، 14 سبتمبر الجاري علي مسرح الغد في السابعة مساء.

تدور احداث العمل حول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf ، بكل ما عاشته في حياتها من مآسي، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية ، حيث تعرضت فرجينيا للعديد من المواقف الحياتية الصعبة كفقدانها كل من تحبهم أمها وأختها وأخيها ووالدها.

وتعرضها لعنصرية ذكورية جعلتها تكره الرجال، باستثناء زوجها الذي أحبته وأحبها حتى أنها لم تكن تستطيع الانتحار دون أن تعترف له بحبها وتقديرها لما فعله معها من معروف.

"انتحار معلن" مونودراما من تأليف الدكتور سامي الجمعان من السعودية و بطولة مني التلمودي من تونس ، و اخراج مازن الغرباوي من مصر .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع جديد للمخرج مازن الغرباوي.. تعرف على التفاصيل

غدا.. أول يوم عرض لـ انتحار معلن في تونس

ترشيحاتنا

من الأكثر أنانية محمد صلاح أم ساديو ماني؟ .. BBC تجيب

رسميا.. نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز في برج العرب بحضور الجماهير

جالي صداع .. تركي آل الشيخ يطالب بوقف العمل بـ حسابات هيئة الترفيه السعودية

ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد

مين عارف القطتين دول.. اسعاد يونس بصحبة فنانتين وتسأل الجمهور عنهما

جمال الغندور يستغنى عن 5 أعضاء من لجنة التطوير بـ الحكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المطربة بوسى فى صفحة الحوادث .. ننشر تفاصيل خناقتها مع طليقها والقبض عليها

بـ ألوان قوس قزح .. ملك قورة بإطلالة صيفية فى أحدث ظهور

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور